Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bandırma-Çanakkale karayolu Gönen civarında 10 ABG 981 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsü Buket D. (39) yolun yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç takla attı. Buket D. araçtan yara almadan çıkarken, hafif sıyırıklarla kazayı atladı.

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