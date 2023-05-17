Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, emniyet kemeri takılı olan sürücü, takla atan otomobilin altından burnu bile kanamadan çıktı.

Olay, Çorlu Çevreyolu üzeri Hürriyet Mahallesi yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ergene istikametine seyreden Adem Öner idaresindeki 34 EDK 316 plakalı otomobil, iddiaya göre, bir otobüsün kontrolsüz geçişi esnasında sürücüsünün manevra yapması sonucu takla attı.

"Otobüs önüme fırladı"

Adem Öner, emniyet kemeri takması sayesinde ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olayla ilgili konuşan sürücü Öner, “Otobüs bir anda önüme fırladı, direksiyon hakimiyetini kaybettim ve frene basınca kaza yaptık. Her zaman için söylüyorum, emniyet kemeri hayat kurtarır” diye konuştu.