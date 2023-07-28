Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Kayıhan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.K. (19), yönetiminde 16 VU 960 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki tarım arazine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ters dönerek durabilen otomobilde sürücü B.K.’nin (33) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü ile G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K.’yı (42) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.