Denizli’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Oğlunun ardından annesinin de hayatını kaybetmesiyle, kazada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Kavşağı’nda bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole devrilen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Bekir Demirök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 3 diğer kişinin de yaralandığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Demirök’ün cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kezban Demirok ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Kezban Demirok’un kaza yerinde ölen Bekir Demirok’un da annesi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun bugün son yolculuklarına birlikte uğurlanacakları ifade edildi.Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma devam ediyor.