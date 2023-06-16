Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde A’dan Z’ye her şeyi sarı kırımızı olan Galatasaray taraftarı Mustafa Özdemir, Galatasaray’ın Süper Lig’de 23’üncü kez şampiyon olmasının ardından yaşadığı iki katlı binayı sarı-kırmızıya boyattı. Evinin dışına Galatasaray logosu da yaptıran Özdemir, 4 yıldızla birlikte ’Cim Bom Mustafa’ yazdırdı.

Bayramiç ilçesinde Tepecik Mahallesi Arslan Sokak’ta yaşayan 67 yaşındaki Galatasaray taraftarı Mustafa Özdemir, A’dan Z’ye her şeyini sarı kırımızı yaptı. Çocuğu ve torunları da Galatasaraylı olan Özdemir, takımının Süper Lig’de 23’üncü kez şampiyon olmasının ardından yaşadığı iki katlı binayı sarı- kırmızıya boyattı. Daha önce arabası ve motosikletini de sarı kırmızıya boyatan Özdemir, evinin dışına Galatasaray logosu ve 4 yıldızla birlikte ’Cim Bom Mustafa’ yazdırdı. Özdemir, binanın çatısında bulunan çanak antene dahi Galatasaray logosu yaptırdı. Özdemir ayrıca Galatasaray’ın sembolü olan aslan figürünü de evinin terasına monte ettirdi. Özdemir’in evini gören Galatasaraylı bazı taraftarlarda önünde durarak, fotoğraf çektiriyor.

Galatasaray’ın şampiyon olmasından dolayı evini sarı kırmızıya boyattığını ifade eden Mustafa Özdemir, "Galatasaray sevdam 13 yaşında başladı. Bu nedenle evimi tutkunu olduğum sarı ve kırmızı renklere boyattım. Sarı ve kırmızı renk artık kanıma işlemiş. Bundan vazgeçemiyorum. Bu sene Cumhuriyetin 100’üncü yılındaki bu şampiyonluk bizim için ayrıca önemli" şeklinde konuştu.