MFA Zonguldak Kömürspor Yönetimi hem takıma moral vermek hemde 8 Mart Kadınlar gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi.

MFA Zonguldak Kömürspor Yönetimi hem takıma moral vermek hemde 8 Mart Kadınlar gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 10’uncu grupta mücadele eden ve sezona 1.Lig parolasıyla başlayan MFA Zonguldakspor Voleybol takımı sezonu 2’inci sırada tamamlayarak play offlara katılmaya hak kazandı.

MFA Zonguldakspor Voleybol Takımı 11-13 Mart tarihleri arasında Tokat’ta çeyrek final maçlarında başarılı bir performans sergileyerek yarı finallere çıkmayı hedefliyor.

MFA Zonguldakspor Yönetimi, çeyrek maçı öncesinde hem takıma moral vermek hem de 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak amacıyla MFA Yaşam Merkezinde yemek düzenledi.

Yemek, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve eşi, MFA Zonguldakspor Takımı Başkanı Fatih Furtun ve eşi, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular katıldı.

MFA Zonguldakspor Takımı Kulüp Başkanı Fatih Furtun, “Bu yemek çok anlamlı bir güne denk geldi. Tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınların gücünü bilen, kadın elinin değdiği yerde bereketin olduğuna yürekten inanan bir gelenekten geliyoruz. Şirket çalışanlarımızın yüzde 85’i kadınlardan oluşmakta. Şirketlerimiz kadın emeğiyle üretilen ürünlerin tüm dünyanda karşılık bulması ile büyümeye devam ediyor. Bu motivasyonla desteklediğimiz MFA Zonguldak Spor Kadın Voleybol Takımımız da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Geçen sene de çıktığımız ancak çeyrek finallerde elendiğimiz play-off’larda bu sene mutlak başarı bekliyoruz. Teknik ekibimiz, oyuncu kalitemiz ve seyirci potansiyelimizle Zonguldak olarak bunu hak ediyoruz. Şampiyon olarak döneceğimize eminiz. Yakalayacağınız bu başarı ile seneye belki de Karadeniz’i 1. Lig’te temsil eden tek takım olacaksınız. Bu sene o sene olsun inşallah.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği yemek hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.