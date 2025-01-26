Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Uşakspor otobüsüne deplasmanda yaptığı maçın ardından Balıkesir dönüşünde taşlı saldırı oldu. Saldırı sonrası bir Sportif Direktörü yaralandı.

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Uşakspor bugün Balıkesirspor ile mücadele için Balıkesir’e gitti. Maç dönüşün ardından dönüş yoluna çıkan Uşakspor kafilesi Balıkesir’den Manisa istikametine seyir halindeyken henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şahıslarca taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunca camın kırılmasın ardından Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı yaralandı. Konuyla ilişkin Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz açıklamalarda bulunarak; “Balıkesirspor maçı sonrası Uşak’a dönerken Balıkesir-Manisa yolu istikametinde futbolcularımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan, spor ve insanlığa yakışmayan, çirkin ve ahlaksız saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu yapılan alçakça saldırı, tamamen bir insanlık dışı davranıştır. Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz hasip Hayırcı’ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların biran önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırı sadece kulübümüze değil türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.” dedi.

Balıkesirspor’dan geçmiş olsun mesajı

Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Bugün oynadığımız Uşakspor maçının ardından konuk takımın Pamukçu civarında kendini bilmez insanlıktan nasibini almamış üç beş kişi tarafından saldırıya uğradığı bilgisini üzüntüyle öğrendik. Dün Balıkesir’e ayak basan Uşakspor kafilesini Başkanımız Abdullah Bekki ve As Başkanımız İsa Tamer Çelik ziyarette bulunmuş ve başkanlar düzeyinde son derece dostane görüntüler ortaya çıkmıştır. Yine bugün Balıkesirspor taraftarları ile Uşakspor taraftarları futbolun içerisinde olabilecek bir ortamda futbolcularını desteklemiş ve maçta gerilim hiçbir zaman yükselmemiştir. Şehir dışında yaşanan bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemekte olup bu durumun kulübümüzle hiçbir ilgisi yoktur. Münferit gelişen bu olayda yaralanan Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hasırcı’ya ve Uşakspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ayrıca sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Balıkesir Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ise; “Bugün ilimizde oynanan Balıkesirspor ile Uşakspor arasındaki futbol müsabakasından sonra Uşakspor kafilesini yapan otobüsler şehir dışında Pamukçu mevkiinde seyir halinde iken kendini bilmez bir kişi tarafından taş atılması sonucu Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı’nın yaralandığını öğrendim.Hocamıza ve Uşakspor kafilesine geçmiş olsun diyor,olayın başarısızi yada başarısızlıklarının yakalanması için ne yapılması gerektiğinin dikkate alınmasını isterim.” ifadeleri kullanıldı.