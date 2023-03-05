Mardin derbisi olarak adlandırılan Mardin 1969 Spor Kulübü-Mazıdağı Fosfatspor arasında oynanan maçın başlangıcında taraftarlar, deprem bölgesine gitmesi için atılan oyuncaklarla takdir toplarken, maç sonu gergin dakikalar yaşanarak anlamlı harekete gölge düştü.

Mardin derbisi olarak adlandırılan Mardin 1969 Spor Kulübü-Mazıdağı Fosfatspor arasında oynanan maçın başlangıcında taraftarlar, deprem bölgesine gitmesi için atılan oyuncaklarla takdir toplarken, maç sonu gergin dakikalar yaşanarak anlamlı harekete gölge düştü.

Mardin derbisi olarak adlandırılan ve yüzlerce Mardinli taraftarın destek verdiği maçta taraftarın maç başlangıcında yaptığı hareket takdir topladı. Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) Mardin 1969 Spor Kulübü ile Mazıdağı Fosfatspor, Mardin 21 Kasım Stadyumu’nda sahaya liderlik için çıktı.

’Sahaya milletimizin başı sağ olsun’ pankartıyla çıkan takımlar, taraftara heyecan dolu bir maç sergiledi. Maç sonucunda berabere kalan takımlar, ligde bulunan yerlerini korurlarken rakip taraftarlar arsında gerginliğe neden oldu. Maçta dakikalar 04.17 olduğunda taraftarların sahaya atmaya başladığı oyuncalar herkes tarafından takdirler karşılandı. Sahaya atılan oyuncaklar, deprem bölgelerinde bulunan çocuklara ulaştırılacak.

Maç bitiminde taraftarlar arasında çıkan gerginliğe polis müdahale etti.