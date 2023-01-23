Adana’da bir kebapçı, takdir ve teşekkür belgesini alıp gelen çocuklara Adana kebap ikram etti.

Adana’da bir kebapçı, takdir ve teşekkür belgesini alıp gelen çocuklara Adana kebap ikram etti.

Eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bitmesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşadı. Adana’da 516 bin 775 öğrenci karnesini aldı. Merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir kebapçı da takdir ve teşekkür belgesini alıp gelenlere ücretsiz Adana kebabı ikram etti. Her karne dönemi geleneksel hale getirilen kebap ikramına bu kez çocuklar e-karneleriyle geldi. Karnesini gösterip Adana kebabı yemeye Ankara’dan bile gelenler olduğu ifade edildi.

Geçmiş yıllarda da bu uygulamayı yaptıklarını belirten Tüm Restoranlar Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, "Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Bizde takdir ve teşekkür belgesini alıp gelen 5 bin öğrenciye Adana kebap dağıtalım istedik. Aileleri ve karneleriyle gelen bütün öğrencileri bekliyoruz" dedi.

Başarılı öğrencilere Adana usulü hediye vermek istediklerini aktara işletme sahibi İsmail Çalıkıran da, "Takdir ve teşekkür alan öğrencilere hediye vermek istedik. Bu nedenle de hediye olarak da Adana kebabını seçtik. Hem kebabın tanıtımını yapmak hem de çocuklara kebabı sevdirmek için. Şu an oldukça yoğun ilgi var. İl dışından bile karnesini alıp gelenler var" diye konuştu.

Takdir ve teşekkürlerini alıp kebapçıya gelen çocuklar da hediyeye çok sevindiklerini belirtirken, Adana kebabını yedikleri için de çok mutlu olduklarını ifade etti.