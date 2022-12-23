Afyonkarahisar Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Takdir Komisyonu’ üyeleri yemin ederek görevlerine başladı.

Afyonkarahisar Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Takdir Komisyonu’ üyeleri yemin ederek görevlerine başladı.

Emirdağ ilçesinde komisyon üyeleri Kaymakam Osman Bilici’nin katıldığı programda yemine ederek görevlerine başladı. Kaymakam Bilici, vergi konusunda önemli bir görevi icra edecek olan komisyon üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini iletti. Program toplantı sonrası edilen yeminin ardından sona erdi.