Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, deprem bölgesindeki deneyimlerini paylaştı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, deprem bölgesindeki deneyimlerini paylaştı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan ve 31 kişiden oluşan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden dönmesinin ardından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında TAK ekibi ile bir araya gelen Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, ekibe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek “Depremin ilk günü hazırlanıp aşevi ekibi ile birlikte yola çıktınız. Orada çalışmalara hızlı bir şekilde başladınız. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

“Haberi alır almaz hazırlandık”

Depremin yaşandığı ilk gün Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşmak üzere yola çıkan TAK Ekibi, orada yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Ekipte bulunan Ali Osman Ekersoy, “Deprem haberini alır almaz hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıktık. Daha önce hiç gitmediğimiz bir nokta olduğu için bizim için de zor oldu. Alana geldiğimizde ilk olarak aşevi ekibi için güvenli bir bölge bulduk. Daha sonra AFAD’ın yönlendirmesini bekledik” diye konuştu.

“Bizim için büyük bir deneyim oldu”

Sadece arama kurtarma çalışması yapmadıklarını da söyleyen Ekersoy, “İlk aşamada ilçe merkezinde yardımlara başladık ama bir gün sonrasında da köylere ulaşmaya başladık. Orada arama kurtarma çalışmasından ziyade barınma konusunda, temiz su, erzak ve beslenme konusunda da desteklerde bulunduk. Özellikle otogarda kurulan çadır kentlerde TAK ekibi çok büyük bir görev üstlendi. Bizim için de büyük bir deneyim oldu” dedi.

“Umutla kazmaya devam ettik”

TAK Ekibi Eğitim Koordinatörü Zuhal Çelik ise “Bir hafta boyunca İslahiye’de kaldık. Orada tahminimizden daha büyük bir yıkımla karşılaştık. Kelimelerle ifade edilmeyecek şekilde yıkımlar ve acılar vardı. 5 gün boyunca Sefa Apartmanında enkaz çalışmaları yaptık. Oradaki vatandaşlar da umutla sizin oradaki yakınlarını çıkartmanızı bekliyor. Son günlere yaklaşıldığında acı gerçeklerle karşılaştık. Kokuların gelmesi aslında neyle karşılaşacağınızı hissettiriyor. Ama yine de umutla kazmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

“İlk sıcak yemeği ulaştıran Tepebaşı Belediyesi aşevi ekibiydi”

Çelik, “Biz bölgeye aşevi ile birlikte gittik. Bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biri de bizdik. Aşevi ekibimiz hemen kuruldu ve oradaki halka sıcak yemek servisinde bulundu. Bölgeye ilk sıcak yemeği ulaştıran ekip Tepebaşı Belediyesi aşevi ekibiydi” dedi.

Bilgilendirme toplantısına katılan psikolojik danışman Ayşe Sibel Türküm, Yasemin Şafak ve Zerrin Macit, ekipte bulunanların istemeleri halinde deprem bölgesinde bulunmalarıyla bağlantılı stresleri ile başa çıkmaları için psiko eğitim destek verebileceklerini söyledi. Eğitimlere katılmak isteyenler ise konuyla ilgili form doldurdu.