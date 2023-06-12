Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü’nde görsel amaçlı yapılan tahta köprü, üzerinden geçen ziyaretçileri heyecanlandırıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte köprünün orta kısmında ziyaretçilerin ayakları ıslanıyor.
Tortum Gölü’nün yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte su seviyesi tahta köprüye ulaştı. Köprüden karşıya geçenlerin ayakları ıslanırken, bazıları da ayakkabılarını çıkartıp, suyun keyfini çıkarıyor.
Öte yandan, Uzundere ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Tortum Gölü’nün üzerine kurulan zipline vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Tekne turları ile gölün tadını çıkaran ziyaretçiler, mangal keyfi de yapabiliyorlar.