11 maçta 11 puan toplayan Tahsin Tam’ın vedasından sonra göreve gelen Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, 6 maçta 4 puan elde edebildi.

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11 maçta 11 puan toplayan Tahsin Tam’ın vedasından sonra göreve gelen Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, 6 maçta 4 puan elde edebildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattında yer alan ve en yakın rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Bursaspor’da işler hiç de iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlı takımda yaşanan teknik direktör değişikliği de beklenen etkiyi sağlayamadı. 11 maçta 11 puan toplayan ve 1 puan ortalamasını ciddi başarısızlık olarak gören Tahsin Tam, affını istemiş ve Çorum FK’nın yolunu tutmuştu. Tam’dan sonra göreve gelen İsmail Ertekin ise ilk iki maçta 4 puan topladıktan sonra son dört maçta puan elde edemedi. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 6 maçta 4 puan toplayan yeşil-beyazlıların puan ortalaması ise 0.66 oldu.