İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası gerçekleştirilen hükümete destek gösterilerinde, Batılı ülkelerin İran’ın içişlerine karışmasına tepki gösterilerek, "Kahrolsun ABD, kahrolsun Fransa, hepimiz Hamaney’in askeriyiz" sloganları atıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası gerçekleştirilen hükümete destek gösterilerinde, Batılı ülkelerin İran’ın içişlerine karışmasına tepki gösterilerek, "Kahrolsun ABD, kahrolsun Fransa, hepimiz Hamaney’in askeriyiz" sloganları atıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası binlerce kişi hükümete destek gösterisi için sokaklara döküldü. Tahran İmam Humeyni Musalla Camisi’nde kılınan cuma namazı sonrası hükümet yanlısı slogan atarak sokağa çıkan cemaat, Batılı ülkelerin İran’daki protestolara destek vererek İran’ın içişlerine karışmasına ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun İran Dini Lideri Ali Hamaney’in karikatürlerine tepki gösterdi. Göstericiler ellerinde "Sonuna kadar Hamaney’in yanındayım", "Kahrolsun ABD, kahrolsun Fransa, kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıdı. Batılı ülkelerin İran’ın içişlerine müdahalesine tepki gösteren kalabalık, "Hamaney, emrini bekliyoruz", "Hepimiz Hamaney’in askeriyiz" ve "ABD’ye ölüm, Fransa’ya ölüm" sloganları attı.

"Batı’nın isyancıları desteklemeleri ve İran’ın içişlerine karışmalarını şiddetle kınıyoruz"

Gösteride okunan bildiride, Batılı ülkelerin İran’daki gösterilere destek verdikleri belirtilerek, "Biz İran milleti olarak özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’nın ülke içerisindeki isyancıları desteklemeleri ve İran’ın içişlerine karışmalarını şiddetle kınıyoruz. Yargı erkinden beklentimiz ise Batılı ülkelerin paralı askerlerini ve dini değerlerimize hakaret ve ihanet edenlerin cezalandırılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’da yayınlanan karikatürlere de tepki gösterilen bildiride, intikam çağrısı yapılarak, "Selman Rüşdi gibi kendilerine bir sığınak bulsunlar ve onun kaderinden ibret alsınlar. Kutsallarımıza hakaret edenleri, devrimci Müslümanların ateşli öfkesi saracak" ifadelerine yer verildi.

"Düşman, propaganda ve yalanlarla insanları kandırıyor"

Tahran’da cuma namazı öncesi konuşan İmam Ahmet Hatemi, son aylarda İran’da yaşanan olayları ülke güvenliğine yönelik siyasi bir hedef olarak değerlendirerek, "Düşman, propaganda ve yalanlarla insanları kandırıyor. Çok kısa bir sürede İran hakkında 38 bin yalan söylediler. Herkes cihat bilinciyle hareket etmeli. Medya sektörü, üniversiteler ve hatta aileler bu cihada katılmalı" dedi. Hatemi, Charlie Hebdo’nun İran Dini Lideri Ali Hamaney’e ait karikatürleri yayınlamasını kınayarak, "Bunlar kendini bilmez ve bir değeri olmayan bir yayınevi. Biz İslam uğruna canımızı feda ederiz. Bunlar, İslam nurunu söndürmek istiyorlar ama bu nur asla söndürülmeyecek" ifadelerini kullandı.