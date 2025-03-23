Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisine 1 milyar TL destek sağlayacaklarını açıkladı.

Şahinbey Belediyesi Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisine önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, savunma sanayisine 1 milyar TL destek sağlayacaklarını duyurdu. Bu karar, Türkiye’nin yerli üretim savunma projelerine büyük bir ivme kazandırması beklenen adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

"Milli teknoloji hamlesine destek olacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada savunma sanayisinin Türkiye’nin bağımsızlığı için vazgeçilmez bir alan olduğunu vurguladı. Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak bu vizyona katkı sunmayı bir görev olarak gördüklerini ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız projelerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalıştık. Ancak sadece belediye hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, ülkemizin gücüne güç katacak projelere de destek vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayisini güçlendirme konusundaki vizyonuna destek vermek amacıyla, biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Savunma sanayisi, Türkiye’nin geleceği için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle 1 milyar TL’lik desteğimizi açıklamaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

"Bağımsız Türkiye için üretmeye devam"

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretime verdiği önemin her geçen gün arttığını belirten Başkan Tahmazoğlu, bu tür desteklerin ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı için hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye artık kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, füzelerini üreten bir ülke konumuna geldi. Bu sürecin hız kesmeden devam etmesi için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Yerli üretime katkı sağlamak, bağımsız Türkiye vizyonuna destek olmak en büyük gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi’nin savunma sanayisine sağladığı bu dev destek, Türkiye’nin 2025 yılı ve sonrasında hayata geçireceği savunma projelerine önemli bir kaynak oluşturacak.