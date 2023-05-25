Öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez öğrencilere 120 bin adet tişört hediye ediyor.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla halı sahalar, voleybol sahaları, yüzme havuzları, spor salonları yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ndeki ortaokul ve lise öğrencilerine çeşitli renklerde 120 bin adet tişört hediye ediyor.

"Gençlerimizin her alanda başarılı olmalarını istiyoruz"

İlk dağıtıma Hürriyet Ortaokulu’nda başlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin sporda, sanatta ve kültür alanında başarılı olmalarını istiyor ve destekliyoruz. Bu anlamda 14 milyon 500 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirirken, 5 tane okul yaptık. Ayrıca 215 Gençlik Merkezi, mahallelerimize 11 tane kütüphane, okullara ise 30 tane Z kütüphane yaptık. Parklarımıza ve okullarımıza 215 tane halı saha yaparak gençlerimizin ücretsiz olarak kullanımına açtık. Okullarımıza 524 tane tenis masası hediye ettik. Bunun yanı sıra her yıl gençlerimize spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Bu yıl dağıtacaklarımız ile birlikte 1 milyon 68 bin adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olacağız. Daha önce forma, eşofman takımı, futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdide tüm ortaokul ve lise öğrencilerimize 120 bin adet tişört hediye ediyoruz. Gençlerimize spor alanları yapıp spor malzemesi dağıtarak gençlerimizin daha çok spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca 104 bin bisiklet alarak takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize dağıtıyoruz. Gençlerimiz böylelikle hem eğitimde hem sporda başarılı olacaklar. Gençlerimiz için Akkent Mahallemizde 40 bin m2 alan üzerine 24 saat açık olacak müthiş bir kütüphane yapıyoruz. 29 Ekim’de inşallah kütüphanemizi gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun hediye ettiği tişörtleri giyerek spor yapan öğrenciler ise “Başkanımız her alanda bizleri destekliyor. Spor yapmamız için bizlere bisiklet, spor ayakkabı, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyor. Pandemi döneminde bizlere tablet hediye etti. Başarıyı teşvik için birçok hediye ve geziler düzenliyor. Kütüphaneler yapıyor. Okulumuza gelerek bizlerle spor yaptı. Biz başkanımızdan memnunuz” diye konuştu.