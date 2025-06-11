Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konut sahibi olmak isteyen ve alım gücü düşük olan vatandaşlar için 3 bin 300 konut yapacağının müjdesini verdi.

Daha önce 10 bin konut yapan ve bunun 5 bin 300’ünü sosyal konut olarak yapıp vatandaşları ev sahibi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konut hayali kuran 3 bin 300 aileyi daha ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Güneyşehir bölgesinde hayata geçirilecek projeyle toplam 3 bin 300 konut inşa edilecek. Şahinbey Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek bu dev proje, özellikle dar gelirli ailelere umut olacak.

"Dünya’da mekan ahirette iman"

Hayalinin herkesin ev sahibi olması olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "En büyük halim herkesin bir evi olsun isterim. Dünyada mekan ahirette iman. Şahinbey Belediyesi olarak şimdiye kadar 5 bin 300’ü sosyal konut olmak üzere toplamda 10 bin konut yaptık. Ancak şehrimizin halen konut ihtiyacı devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için Güneyşehir’de 3 bin 300 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. Konutlarımızı dar gelirli ailelerimize uygun ödeme şartlarında uzun vade de teslim etmek istiyoruz. Konutlarımız şehrimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Sosyal konut projesinin şartları

Başvuruların 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Projeye başvuracak vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibariyle evli olması (Eşi vefat edenler başvuru yapabilir) Hane halkı aylık net gelirinin en fazla 52 bin TL olması gerekiyor. Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla; aile bireylerinin Şahinbey İlçesinde ikamet ediyor olması, ülke sınırları içerisinde herhangi taşınmazının olmaması, 2012 model ve üzeri binek ya da ticari taşıtı (250 cc ve kasko değeri 500 bin TL altında olan motosiklet hariç) olmaması, aile bireylerine Belediye, TOKİ veya diğer kamu kurum kuruluşları tarafından, daha önce konut tahsis edilmemiş olması gerekiyor. Başvuru şartları içerisinde; aile bireylerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan, yerinde dönüşüm projelerinden faydalanmamış olması gerekirken, ayrıca aile bireylerinden yalnızca bir kişi müracaat edebilecek" ifadelerini kullandı.