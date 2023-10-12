Şahinbey Belediyesi, 14-22 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temasıyla düzenleyeceği altıncı kitap fuarında 118 yayınevi ve 70 seçkin yazarı kitap dostları ile buluşturacak.

Şahinbey Belediyesi tarafından 14-22 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” Kitap Fuarı 14 Ekim Cumartesi günü saat 09:00’da kapılarını açacak. 70 yazar ve 118 yayınevinin katılacağı kitap fuarı her gün saat 09.00 ile 20.00 da Gaziantepli kitapseverleri ağırlayacak.

“Kitap fuarında buluşalım”

14-22 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “14-22 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temasıyla başlıyoruz. Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamladık. Düzenleyeceğimiz fuara 70 yazar ve 118 yayınevi katılacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.