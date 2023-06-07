Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8-9 Haziran tarihinde düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Haziran Perşembe ve 9 Haziran Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sabah 08:00’da başlayarak gece 20:30’a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye edileceği müjdesini verdi.

“Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım”

Her bir ünite kanın üç kişiye umut olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenliyoruz. Bağışladığımız 1 ünite kan ile 3 farklı insanın hayatını kurtarabilir kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 8-9 Haziran tarihlerinde Demokrasi Meydanı’nda kan vermeye davet ediyorum” dedi.