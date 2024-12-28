Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mesut Sait Doğan’ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Tahmazoğlu, Rektör Prof. Dr. Doğan’ın üniversitenin eğitim ve diğer alanlardaki başarısını daha da ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi. Tahmazoğlu, “Rektörümüzün Gaziantep Üniversitemizi eğitim başta olmak üzere her alanda çok daha ileri noktaya taşıyacağına inanıyor, biz de kendisine her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mesut Sait Doğan ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, Gaziantep Üniversitesi’nin bölgeye ve ülkeye katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Doğan, “Başkanımızın desteği bizler için çok değerli. Üniversitemizi her alanda daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.