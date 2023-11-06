Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şampiyonlar Ligi maçları için İspanya’ya gidecek olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile bir araya gelerek moral verdi.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, bu yıl İspanya’da düzenlenecek olan EAFF Champions League 2023 maçları için son hazırlıklarını tamamladı. Son olarak 2021’de Gaziantep’te düzenlenen ve 8 ülkenin şampiyonlarını eleyerek kupayı alan mavi-beyazlı takım, kupayı ikinci kez Gaziantep’e getirmek için mücadele edecek.

“Takımımıza güveniyorum”

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Kasım Çarşamba günü yola çıkacak olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile bir araya gelerek başarılar diledi. Başkan Tahmazoğlu, kupanın favorisi olduklarını belirterek, “Şahinbey Ampute Futbol Takımımız İspanya’da düzenlenecek olan EAFF Champions League 2023 turnuvasına katılacak. Çeşitli ülkelerin şampiyon takımları İspanya’da karşı karşıya gelecek. Şahinbey Belediyesi olarak 2021 yılında düzenlene EAFF Champions League’ne ev sahipliği yapmıştık ve o turnuvada Şahinbey Ampute Futbol Takımımız kupayı müzemize getirmişti. Şimdiki hedefimiz bu önemli kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak. Takımımıza ve teknik ekibimize güveniyorum” dedi.

“Kupayı ikinci kez alacağız”

Hedeflerinin Şampiyonlar ligi kupası olduğunu ifade eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Ampute Futbol Takımımız 9-13 Kasım arasında İspanya’nın Malaga şehrinde 8 ülkenin katıldığı Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor. Takımımıza güveniyorum daha önce elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Gaziantep ve Türk halkına Şampiyonlar Ligi kupasını hediye etmek için mücadele edeceğiz. Şahinbey Ampute Futbol Takımımız daha önce 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İnşallah ikincisini de alacağız" diye konuştu.