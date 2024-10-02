Gaziantep şehrinin Süper Lig’deki tek takımı Gaziantep Futbol Kulübü’ne destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 500 futbol severe bilet müjdesi verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep FK’yı desteklemek isteyen genç taraftarlar için önemli bir duyuruya imza attı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 500 genç taraftara maç bileti hediye edilecek.

Gençlerimiz için harika bir hediye

Başkan Mehmet Tahamzoğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, genç taraftarlar için özel bir ödül sunacaklarını ifade ederek, “Şehrimizin marka değeri olan takımımızı desteklemek isteyen gençlerimize harika bir hediye hazırladık. Ödülü kazanmak için yapmanız gerekenler” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Yapılması gerekenler

Kampanyaya katılmak isteyen gençlerin belirli adımları takip etmeleri gerektiği belirtildi. Bu adımlar arasında, @sahinbeybel ve @mtahmazoglu sosyal medya hesaplarını takip etmek, gönderiyi beğenmek ve paylaşmak ile bir arkadaşlarını davet etmek yer alıyor. Bu sayede genç taraftarlar, Gaziantep FK’yı desteklemek için maç bileti kazanma şansını elde edecek.