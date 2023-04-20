Şahinbey Belediyesi vatandaşların ve çocukların tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 23-30 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceği "Bi dünya Kitap Bi Dünya Eğlence" isimli çocuk şenliği ve kitap fuarına tüm vatandaşları davet etti.

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri oluşumunda ‘Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence’ çocuk şenliği ve kitap fuarı düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan şenlik; 23 Nisan Pazar günü saat 09.30’da kapılarını açacak. 23-30 Nisan tarihleri arasında sabah saat 09.30 ve 20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde çocuk müzikalleri, masallar ve birbirinden değerli yazarlar çocuklarla buluşacak. Çocuk Şenliği’nde ayrıca çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için şişme oyun grupları ve çocuk atölyeleri kuruldu.

Çocuk şenliğinde buluşalım

23-30 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ‘Bi dünya Kitap Bi Dünya Eğlence’ çocuk şenliği ve kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “23-30 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri oluşumunda ‘Bi dünya Kitap Bi Dünya Eğlence’ çocuk şenliği ve kitap fuarında çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 8 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde çocuk müzikalleri, masallar ve birbirinden değerli yazarlarımız çocuklarla buluşacak. Düzenlenecek olan şenliğimiz her gün sabah saat 09.30’da kapılarını açıp 20.00’a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.