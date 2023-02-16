Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 60. Yıl mahallesinde yıkılan evin altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan depremzede Seda Özbaş’ı kaldığı evde ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 60. Yıl mahallesinde yıkılan evin altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan depremzede Seda Özbaş’ı kaldığı evde ziyaret etti.

Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında 60. yıl mahallesinde çöken evin enkazından yapılan çalışmalar sonrasında kurtarılan Seda Özbaş’ı evinde ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“Acil şifalar diliyorum”

Depremzedelerin zor günlerinde onlara destek olmaları gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Seda kardeşimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Son durumunu öğrenmek için kendisini ziyaret ettik. Seda kardeşimizin kurtarma çalışmaları sırasında oradaydık. Rabbim kendisini bize bağışladı. Rabbim acil şifalar versin” diye konuştu.