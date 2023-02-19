Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, depremde vefat edenlere başsağlığı dilerken yaralıları da hastanede ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldı. Servislerde yatan depremzedelerle görüşen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaralı depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Acil şifalar diliyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, depremzede vatandaşları hastanede ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Şehrimizdeki sağlık altyapımızın verdiği güç ile tüm imkânlarımızı seferber ederek deprem bölgesindeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın şu anda durumları iyi, bu günleri devletimiz ve milletimizle hep birlikte atlatacağız. Yaşanan deprem nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.