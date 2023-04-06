Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında misafir olduğu vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası vatandaşların evlerine misafir oldu.

"Vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz"

Vatandaşların Ramazan ayı mutluluğuna ortak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ihtiyaçları ya da sorunları, sıkıntıları, bir talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi büyük Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.