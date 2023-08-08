Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem ayı nedeniyle AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile birlikte vatandaşlara aşure ikram ettiler.

Muharrem ayı dolayısıyla Şahinbey ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram eden Şahinbey Belediyesi aşure ikramını aralıksız sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suburcu Caddesi’nde AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

“Her gün aşure ikramında bulunuyoruz”

Muharrem ayında vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulunan Tahmazoğlu, “AK Parti milletvekilimiz Derya Bakbak ile birlikte Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Her yıl Muharrem ayında Şahinbey ilçemizin çeşitli noktalarında vatandaşlarımız için aşure ikramında bulunuyoruz. Muharrem ayı mukaddes aylarımızdan bir tanesi. Birçok Peygamberin mucizesi bu ayda gerçekleşmiştir. Hem sevincin hem de hüznün yaşandığı bir ay. Kerbela’da Hasan, Hüseyin efendimizin şehit edildiği o acıyı içimizde hissettiğimiz bir aydayız. Muharrem ayında ibadet etmenin ve oruç tutmanın faziletleri çok büyük. Ayrıca Muharrem ayının 10’uncu gününden ismini alan aşure, içerisinde 27 çeşit malzemenin olduğu her birinin kendi tadıyla ve özelliğiyle bir araya gelip farklı bir tat oluşturduğu bir lezzettir. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Muharrem ayı boyunca dağıtımlarımız ilçemizin farklı noktalarında devam edecek” diye konuştu.