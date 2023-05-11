Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Trafik Haftasını kutlayarak şehrin trafiğini rahatlatmak ve trafik bilincini aşılamak için önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak insan yaşamına önem verdiklerini bu nedenle trafik bilincini çocuklara aşılamak için 3 adet trafik park ve ulaşımın kolaylaşması adına yeni yollar açtıklarını ifade etti.

"Eğitim küçük yaşta başlar"

Trafik sorunun ortadan kaldırılması için küçük yaşta trafik kuralları ile ilgili eğitimler verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu “Eğitim küçük yaşta başlar çocuklarımızın trafik eğitimlerini küçük yaşta almaları için Şahinbey Parkımız ’da 1, Yeşilvadi Millet Bahçemize 2 tane toplamda 3 tane trafik parkı yaptık. Trafik parklarında çocuklarımıza önce teorik sonrada uygulamalı eğitim veriliyor. İçerisinde tüneller, battı çıktı yollar, üst geçit gibi trafikte karşılaşabileceği her türlü yolu onlara bu parkta tanıtmış ve uygulamalı olarak eğitim verilmiş oluyor. Çocuklarımız trafik eğitimlerini küçük yaşta aldıktan sonra gelecekteki yaşamlarında bu alışkanlığı kazanmış trafik kurallarına uymuş olacaklar” dedi.

"Yeni yollar açtık"

Başkan Tahmazoğlu, Gaziantep’in ve Şahinbey’in trafiğini rahatlatmak adına yeni yollar açtıklarını ifade ederek, “Gaziantep ve Şahinbey büyüyor. Her gün trafiğe yeni araçlar giriyor. Bu nedenle Gaziantep’i tam ortadan bölen Güney ve Kuzey aksında çok önemli bir yol olan Özdemirbey Caddesi 2 şeritli iken kentsel dönüşümle genişleterek 6 şeride çıkararak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Boğaziçi 2’nci etap yol çalışmamızla 2 şeritli yolu 6 şeride çıkarttık. Ayrıca 12 şeritli YeşilVadi yolunu yaparak Doğu-Batı aksında da trafiği rahatlattık. Boğaziçi Bulvarı 1’nci Etap’ı yapıp, İnönü Caddesinin trafik yükünü hafiflettik. Daha sonra YeşilVadi 3 katlı Köprülü Kavşak çalışmamıza başlayıp 5 ay gibi kısa bir sürede yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise 2 km gidiş 2 km geliş olarak yapılan tünel projesini yapıyoruz. Tüm bu projelerimizi sürücülerimizin, rahat, konforlu ve güvenilir yollar kullanması için yapıyoruz. Tüm şoförlerimizin Trafik Haftası’nı kutluyor, kazasız sürüşler diliyorum” diye konuştu.