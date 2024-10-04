Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’ti ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Belediyesi’nin TEKNOFEST’e katılan ve destek olunan takımları ziyaret ederek yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e destek veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya gelerek stantları ziyaret etti.

“Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi bizim için önemli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Teknoloji anlamında yapılan çalışmalarda her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak geliştiren ve üreten bir nesil oluşturmak adına eğitime önemli yatırımlar yaptık. Eğitime vermiş olduğumuz destekler ile üreten bir nesil oluşması için çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından yaptırılan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimize teknolojik çalışmalarla ilgili imkanlar sunuluyor. Şahinbey Belediyesi olarak sadece Şahinbey ve Gaziantep’te değil, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yapılan tüm çalışmaların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Adana’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında 9 takıma destek olurken, bu takımlar içerisinde Uluslararası İHA yarışmasında 2.333 takım arasından performans ödülü kazanan ZAFERAY ve AERO DETECT takımlarını tebrik etti.