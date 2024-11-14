Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Elazığ’da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi.

Daha önce İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir Konya, Kayseri ve Erzurum’da Şahinbeyli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu Bu kez de Elazığ’da eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, ‘Biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz’ dedi. Programa büyük ilgi gösteren öğrenciler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Düzenlenen programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ta katıldı.

“Öğrencilerimizin her yerde yanındayız”

Elazığ’da eğitim gören öğrencilerle tek tek yakından ilgilenen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm öğrencilerimize üniversite hayatında başarılar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize ilk dönem için 7 bin TL nakdi destek sağladık. İkinci dönemde 8 bin TL daha destek sağlayacağız. Öğrencilerimize sağlanan her türlü destek helali hoş olsun. Şahinbey’de oturup Elazığ’da Üniversite’yi kazanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Şahinbeyli gençlerimizin ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarında da başarılı olurlar. Onların başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur” diye konuştu.