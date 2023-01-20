Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Asiye Ziylan İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Asiye Ziylan İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte Asiye Ziylan İlkokulu’nda düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1.Dönem karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Tahmazoğlu, yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini, tavsiye ederek, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliğine davet etti.

"Öğrencilerimiz tatillerini iyi değerlendirsinler"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin sömestr tatillerini iyi geçirmeleri için birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek “Öğrencilerimiz 15 gün tatile giriyor. Bu tatil sürecinde Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 21-29 Ocak tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Sabah saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Nasrettin Hoca, Niloya Keloğlan Masalları, Bremen Mızıkacıları Kukuli, Küçük Hazerfen, Elif ve Arkadaşları, Arı Maya ve Aslan Hürkuş gibi kahramanları çocuklarımızla buluşturacağız. Sadece müzikholler değil, şişme oyun grupları ve daha birçok etkinliklerle çocuklarımızın sömestre tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Yarınlarımızın mimarları kıymetli öğrencilerimizin her zaman yanlarındayız. Bu vesileyle öğrencilerimizin başarılarında büyük emekleri bulunan öğretmen ve ailelerine teşekkür eder, öğrencilerimize iyi tatiller dilerim.”