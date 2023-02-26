Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep sınırları içerisinde depremden en çok zarar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep sınırları içerisinde depremden en çok zarar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nurdağı ve İslahiye’de çadır kent ve konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

“Bu zor günleri birlikte atlatacağız”

Depremin verdiği zarardan omuz omuza vererek çıkacaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Devlet millet omuz omuza çalışmalarımız sürüyor. Depremde şehrimiz adına en çok zarar gören İslahiye ve Nurdağı’ndaki vatandaşlarımız çadır kent ve konteyner kentlerde ziyaret ettik. Şahinbey Belediyesi olarak ilk günden bu yana ve daha sonraki zamanlarda da depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimler olarak bizler daima hemşerilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah bu zor günlerin de üstesinden el birliğiyle geleceğiz” diye konuştu.