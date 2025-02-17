Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki fırınları ziyaret ederek hijyen, gramaj ve fiyat kontrollerini yerinde inceledi. Zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek üretim aşamaları tek tek gözden geçirilirken, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uyan fırın sahiplerine de teşekkür edildi.

Fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Denetimler kapsamında fırınların temizlik durumu, çalışanların kişisel hijyen kuralları, kullanılan malzemelerin kalitesi ve ekmek gramajları kontrol edildi. Özellikle ekmeğin belirlenen standartlarda olup olmadığı Şahinbey Zabıta ekipleri tarafından titizlikle incelendi. Bazı fırınlarda eksiklikler tespit edilirken, hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılar yapıldı.

Başkan Tahmazoğlu, denetimler sırasında fırıncılarla sohbet ederek, hijyenin ve kalite standartlarının önemine dikkat çekti. Gramaj eksikliğine karşı vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için en büyük öncelik. Fırıncı esnafımızın da kurallara riayet etmesi, halkımızın sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşması açısından büyük önem taşıyor" dedi.