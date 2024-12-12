Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Bilim Kampı’nda bulunan gençlerle yürüyüş yaparak sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle bir araya gelerek spor etkinliklerine destek vermeye devam ediyor. Başkan Tahmazoğlu, Yamaçtepe Bilim Kampı’nda kalan gençlerle keyifli bir sabah yürüyüşü gerçekleştirerek spor yaptı.

“Gençlerimizin yanındayız”

Etkinlikte gençlerle sohbet eden ve onların sporla iç içe bir yaşam sürdürmelerinin önemini vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, yürüyüş sırasında sağlıklı yaşamın faydalarından bahsetti. Sporun bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimine olan katkılarını dile getiren Tahmazoğlu, gençlerden mutlaka bir spor dalıyla uğraşmalarını mutlaka bir enstrüman çalmalarını ve mutlaka bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini önerdi.

“Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler”

Katılımcı gençler, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte vakit geçirmenin ve spor yapmanın kendileri için motive edici olduğunu belirterek, "Başkanımız her her zaman gençlerin yanında. Eğitime vermiş olduğu destekler bizleri oldukça mutlu ediyor. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Başkanımıza bizlerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştular.