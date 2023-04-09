Göreve geldiği günden bu yana sayısız projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe halkının konforu ve huzuru için imza attığı projelerle ilgili esnaf ziyaretlerini sürdürerek fikir alış verişinde bulunuyor.

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu ilçedeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

"Esnafımız ile birlikte omuz omuza çalışıyoruz"

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Şahinbey’i daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için vatandaşımızın ve esnafımızın fikirlerini önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir Şahinbey’de yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımızı daha güzel bir Şahinbey için artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, “Belediye Başkanımızı işyerlerimizde görmek bizleri mutlu ediyor. Kendisiyle konuşarak taleplerimizi iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştular.