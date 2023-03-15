Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman’a vermiş olduğu desteğin yanı sıra Şahinbey’de de esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnafların kepenklerini açmaya başlamasının vatandaşların depremin olumsuz psikolojik etkilerinden bir nebze olsun kurtulmasını sağlayacağını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şehrimizin geleceği için umutlarımızı her zaman diri tutacağız” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız ile birlikte ayağa kalkacağız”

Esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Depremin ardından esnaflarımız hayatın normalleşmesi adına işyerlerini açmaya başladı. Esnaflarımız ve tüm Şahinbeyli hemşerilerimizle bu zorlu süreci Allah’ın izniyle hep beraber aşacağız. Devlet ve millet dayanışması ile yaralarımızı sarmanın gayretindeyiz. Deprem sonrası yaraların sarılması konusunda kentte hayatın olduğunun gösterilmesi için önceliğin kesinlikle ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.