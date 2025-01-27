Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yem desteği başvurusunda bulunan çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eti.

Çiftçilere bugüne kadar 44 bin 500 ton yem desteği sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 bin ton daha yem desteği vererek bu rakamı 51 bin 500 tona çıkaracak. Şahinbey Kongre Sanat Merkezi’nde yem desteği için kayıt yaptıran çiftçilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu çiftçilere sohbet ederek verilen desteklerle ilgili düşüncelerini sordu.

“Çiftçimize desteğimizi sürdürüyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üretimin artması için çiftçiye verilen desteğin artarak devam ettiğini belirterek, "Üretimi arttırmak adına çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl çiftçilerimize 7 bin ton yem desteğinde bulunacağız. Daha önce 44 bin 500 ton yem desteğinde bulunmuştuk. Bu dağıtacağımız 7 bin ton yem desteği ile birlikte bu miktar 51 bin 500 tona çıkacak. 7 bin ton yemin maliyeti 100 Milyonu bulurken pazarlıkla bunu 71 Milyon 500 Bine düşürdük. Bunun yarısını biz karşılayacağız. Çiftçimize bunun maliyeti neredeyse üçte bir fiyatına gelecek. Şahinbey Belediyesi olarak üretimi destekliyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz destekle hem çiftçimiz hem de vatandaşımız kanacak” dedi.