Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bursa’da ve Konya’da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bursa’da ve Konya’da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bursa’da ve Konya’da eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet edip türküler söylediler. Öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken verilen desteklerden dolayı Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

Eğitim bizim için çok önemli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını önemsediklerini belirterek, “Öncelikle tüm öğrencilerimize Üniversite hayatında başarılar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destek sağladık. Öğrencilerimize sağlanan her türlü destek helali hoş olsun. Şahinbey’de oturup Bursa’da ve Konya’da Üniversite’yi kazanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Şahinbeyli gençlerimizin ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde hep yanlarında olduk. Onları Çanakkale’ye, Ayasofya’ya, ve Umre ’ye gönderdik. Yine öğrencilerimize tablet, kitap, spor ayakkabısı ve 5 takdir alan her öğrencimize bisiklet hediye ettik. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarınızda da başarılı olursunuz. Sizlerin başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur. İnşallah hedeflediğiniz yerlere başarılı bir şekilde gelirsiniz” dedi.

Başkanımız hayatımızın her alanında yanımızda

Konya’da ve Bursa’da eğitim gören üniversiteli öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler için çok değerli bir buluşma, kendimizi memleketimizde gibi hissettik. Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekleri buradaki arkadaşlarımıza anlattığımızda inanamadılar. Çanakkale ziyaretimiz, tablet, bisiklet ve spor ayakkabısı hediyelerini anlattığımızda arkadaşlarımız hayretler içinde kalıyorlar. İyi ki Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gibi bir başkanımız var. Kendisine verdiği desteklerden ve Gaziantep dışında dahi yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştular.