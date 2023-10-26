Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Bilim kampını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Yamaçtepe Bilim Kampında kamp yapan öğrenci gurubu Şahinbey Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla zamanlarını daha verimli geçirebiliyorlar. Gençlerle Yamaçtepe Bilim Kampı’nda bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu gençlerle sohbet ederek eğitime yapılan yatırımlarla ilgili çalışmaları anlattı.

"Gençleri çok seviyoruz"

Gençleri çok sevdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yamaçtepe Bilim Kampını gençlerimizin hizmetine açtığımız günden bu yana 100’er kişi gruplar halinde gençlerimizi kampımızda ağırlıyoruz. Gençlerimizin seçtikleri bölümlerde en iyi olma yolunda ilerleyeceklerini düşünüyorum. Gençlerimizin sporda, sanatta ve eğitimde en iyisi olmasını istiyorum. Belediyecilik hizmet demek. Halka hizmet Hakka hizmet demek, hele de gençlere hizmet beni çok mutlu ediyor. Gençlerimizi çok seviyorum. Gençlerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret ediyoruz” dedi.

Bilim ve spor bir arada

Başkan Tahmazoğlu Yamaçtepe Bilim Kampında gençlerin spor ve bilimi bir arada yaşayabileceğini belirterek, “Yamaçtepe Tabiat Parkı’nı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde vatandaşlarımızın piknik yapabileceği alanlar, bisiklet, yürüyüş yolları, mangal yapılan alanlar, kamelyalar, mescit alanları bulunurken ikinci bölümümüzde ise Gençlik Kampı bulunuyor. Burada bungalov evleri yaparak, içerisinde gençlerimizin kalabileceği mekanlar oluşturduk. Aynı anda 120 gencimiz burada kalabilecek. Kampımızda yemekhane, sınıflar, atölyeler ve çamaşırhane bulunuyor. Gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturduk. Burada bilim ve sporu bir araya getirdik. Kampın gençlerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.