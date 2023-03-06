Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, İslam’da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen ve mübarek “Üç Aylar” içerisinde rahmet ve arınma günü olan “Berat Kandili”ne kavuşmanın huzurunu yaşarken bir yanımız buruk diyerek yaşanılan deprem felaketinin neticesinde oluşan yaralarını birlik ve beraberlikle sarmaya çalıştıklarını belirtti. Berat Gecesi’nin, nurlu gölgesinin İslam alemini Ramazan ayına hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama inanları kemale ulaştıran bir gece olduğunu vurgulayan Şahin mesajına şöyle devam etti:

“Asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde millet olarak tek yürek olduk. Ülkede 11 ilimizde yaşanan bu felakette çok canımızı kaybettik. Çok canımız acıdı. Kahramanmaraş merkezli olan bu deprem aynı anda 11 ilin etkilenmesine sebep oldu. Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi dualarımızla, umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Yüce dinimiz İslam’ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, bu asrın felaketinden refaha bir an evvel kavuşmayı bu gecede dileyelim. Yaralarımızı birlik ve beraberlikle sardığımız yepyeni bir güne uyanalım. Yirmi gün sonra Allah’ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili gecesinde semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, ülkemizin ve İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna, depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm kayıplarımıza rabbimden bir kez daha rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden tüm depremzedelerimize ve acımızı bir arada yaşadığımız coğrafyamızın her köşesindeki milletimize sabır, iç ferahlığı, yeniden başlama gücü diliyorum.”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili için yayınladığı mesajda “Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Berat Kandilinde yapılan dua ve iyiliklerin öneminin büyük olduğunu belirterek "Berat Kandili mübarek Ramazan Ayını müjdeleyen bir gündür. Mübarek gün ve geceler günahlardan kurtuluş için bir vesile olarak görülmelidir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Berat Kandilinde yapılan dua ve iyiliklerin önemi büyüktür. Böyle mübarek gecelerin manevi havası içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalı, dargınlık ve kırgınlıklara son verip nefretin yerine sevgiyi kucaklayarak kırık kalpleri onarmalıyız. Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim. Bu vesile ile Berat kandilinizi kutluyor. Memleketimize, İslam alemine huzur getirmesini, Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

Berat Kandili’nin ruhların aşk ve muhabbet mührüyle damgaladığının altına çizen, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç “Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir” dedi. Başkan Kılıç, “Allah’ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Ülke olarak asrın felaketini yaşadığımız bu zorlu süreçte yaralarımızı sarmanın en büyük ilacı birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Felaketin yol açtığı yıkımın yaralarını Allah’ın izniyle hep birlikte saracağız. Allah’ım milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bütün ülkemize, Türkiye’mize, Gazi Şehrimize, Oğuzelimiz’e ve milletimize bir kaz daha geçmiş olsun diyorum. Berat Kandili’nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu anlamlı gecenin başta Oğuzelili hemşerilerim olmak Türk İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Berat Kandili’ni bu yıl, deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde karşılıyoruz. Bu mübarek gecede bizler, bu büyük afetten etkilenen vatandaşlarımız için dua ediyor, onların acısını paylaşıyor, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajın devamında, “Berat Kandili, Allah’ın rahmet ve mağfiretiyle tecelli ederek kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği ve yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı çok özel bir fırsattır. Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili’ni bu yıl, 6 Şubat tarihinde yaşadığımız tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde karşılıyoruz. Bu mübarek gecede bizler, bu büyük afetten etkilenen vatandaşlarımız için dua ediyor, onların acısını paylaşıyor, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık imkanı bulunan bu mukaddes gecenin değerini bilmeliyiz. Bu gecede kulluğun mana sınırlarını yeniden yoklamalı, istikametimizi ve yöneldiğimiz hedefleri yeniden tanımlamalı, akıp giden zamana ve tükenen ömürlere yeniden yoğunlaşarak dostluklara daha fazla önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, küslükleri bitirmeli, iyiliği ve sevgiyi çoğaltmalı, yapılan hataları telafi yoluna gitmeliyiz. Deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, milletimize sabırlar diliyorum. Tüm Müslüman aleminin Berat Kandili’ni gönülden kutluyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.