Türkiye’yi karış karış gezerek Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun son durağı başkent Ankara oldu.

Memleketleri ve ailelerinden kilometrelerce uzakta eğitim gören Şahinbeyli gençlerin en büyük özlemi olan ‘nohut dürümü’ getirdiklerini belirten Tahmazoğlu, “Sizin için yapamayacağımız hiçbir fedakârlık yok. Şahinbey Belediyesi olarak bütçesi fazla veren bir belediyeyiz, borcumuz yok. Yapılan en büyük yatırım da eğitime ve gençlere yapılan yatırım dolayısıyla geleceğe yapılan yatırımdır. Sizlere olan desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’nda daha önce Malatya, Kayseri, Niğde, Elazığ, Nevşehir ve Osmaniye’de eğitim gören Gaziantepli gençlerle buluşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun son durağı başkent Ankara oldu.

“Hayatınızın her aşamasında sizlerle olduğum için mutluyum”

Hakimevi’nde gerçekleşen buluşmada gençlere seslenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu konuşmasına “Ankara’da okuyan birbirinden kıymetli ve çok değerli gençlerimiz” diyerek başladı.

Şahinbey’in gençleriyle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek esprili bir dille konuşmasını sürdüren Başkan Tahmazoğlu, “Bir arkadaşımız ilkokuldayken çekildiğimiz bir fotoğrafı gösterdi, şimdi üniversitede. Hayatınızın her aşamasında sizlerle birlikte olduğum için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Şahinbey’in gençlerinin hayatını kolaylaştırmak için her alanda destek olmaya çalıştıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, “İyi bir eğitim almanız, geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmanız hem ülkemiz hem aileleriniz hem de sizlerin adına çok kıymetli. Ben geleceğe dair çok umutluyum. Ülkemiz geleceğe dair sürekli bir yükseliş içerisinde. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde inanıyorum ki Türkiye’miz dünyanın en güçlü 10 devleti arasına girecek. Bunu inanarak söylüyorum. Bunun için de çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” diyerek gençlere yönelik yatırımları ve eğitim destekleri hakkında bilgi verdi.

Eğitimden spora, kültür sanattan sosyal tesislerine, üniversite hazırlık kurslarından kitap desteklerine kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sayamayacağımız kadar birçok faaliyeti hep birlikte gerçekleştirdik. Çok şükür bu seviyelere geldiniz. Eminim ki okulunuzu da en iyi şekilde bitirip daha sonra da hem kendi şahsınız hem de ülkemiz için güzel şeylere imza atacaksınız” ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu’ndan öğrencilere tavsiyeler

Konuşmasında üniversiteli gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan Başkan Tahmazoğlu, “Kötü meslek yok arkadaşlar. Her meslek gerçekten çok değerli, kıymetli. Hangi mesleği seçmiş olursak olalım, lütfen en iyisi olalım, olmaya çalışalım. Öğrencilik hayatı çok farklı, çok da güzel. Tadını çıkarın ama en iyi ortalamayla mezun olmaya çalışın. Mutlaka ve mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Benden size küçük bir tavsiye. Yarın iş hayatına başladığınızda diploma notunuza ve yabancı dilinize bakacaklar. Bir de kendinize bakın. Ayrıca, hangi mesleği seçtiyseniz mutlaka stajını yapın, kendinizi geliştirin. Çünkü yarın işe gireceğiniz zaman tecrübenize de bakacaklar. Mutlaka bir enstrüman çalmayı deneyin, kültür sanatla ilgilenin” dedi.

30 bin öğrenciye üniversite desteği

Şahinbey Belediyesi olarak 30 bin öğrenciye üniversite destek yardımında bulunduklarını kaydeden Başkan Tahmazoğlu, ’Şehir Buluşmalarının gurbette olan öğrencilerin özlemini giderme, sorunlarını dinleme ve çözüm bulma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Tahmazoğlu, öğrencilere verilen üniversite desteğinin eğitim başarısına göre 15 bin TL ila 30 bin TL arasında olduğunu ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu’nun gittikleri yerlerde gençlere ‘Gaziantep’in en çok neyi özlediniz’ diye sorduklarını ve ‘Nohut dürüm’ cevabını aldıklarını belirterek gençleri nohut dürümle buluşturması alkışlarla karşılandı.

“Sizin için yapamayacağımız fedakarlık yok”

“Sizin için yapamayacağımız hiçbir fedakarlık yok” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Allah’a şükür Şahinbey Belediyesi olarak bütçesi fazla veren bir belediyeyiz, borcumuz yok. Yapılan en büyük yatırım da eğitime ve gençlere yapılan yatırım dolayısıyla geleceğe yapılan yatırımdır. Bütün masaları dolaştım, ‘sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı’ diye sordum. Sizlere olan desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.