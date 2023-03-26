Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında Adıyaman’da ki depremzedelerle birlikte iftar açtı.

Şahinbey Belediyesi depremden en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman’da depremzedeler için 5.000 kişilik iftar çadırı kurdu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Adıyaman’daki depremzedelere iftar yemeğini kendi elleriyle dağıtıp birlikte iftar açtı.

Bu zor günleri hep birlikte aşacağız

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Adıyaman’da depremden sonra kurulan 15 nolu çadır kente Şahinbey Belediyesi olarak iftar çadırı kurduk. Burada bulunan depremzede kardeşlerimize Şahinbey Belediyesi olarak, Mobil Aşevimiz aracılığıyla günlük 5 bin kişiye iftar veriyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız. Adıyaman’daki kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açıyoruz. Rabbım onların yardımcısı olsun. Bu zor günleri Devlet Millet el ele dayanışmayla aşacağız" dedi.

Şahinbey Belediyesi Adıyamanlı kardeşlerinin yanında

Şahinbey Belediyesi’nin iftar çadırında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte iftarını açan Adıyamanlı depremzedeler ise “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çalışanlarından Allah razı olsun. Zor günümüzde yanımızda olarak bizlere destek oluyorlar. Ramazan Ayı’nda da bizlere böyle bir imkan sundular. Allah onlardan razı olsun” diye konuştular.