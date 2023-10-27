Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıldönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En Büyük Eserimdir" diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, "Türk Ulusu için Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet, korunması ve ödün vermeden yaşatılması gereken en değerli varlığımızdır. Büyük Önder Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda: ‘Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, “Muasır Medeniyet” seviyesinin üstüne çıkaracağız.’ sözünden hareketle, her türlü yokluk ve sıkıntı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın sayılı ekonomileri içinde yer alarak, hızla gelişen bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmek için ülke genelinde büyük bir azim ve gayretle çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ırk, dil, din farkı gözetmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm unsurlarımızla birlikte barış ve huzur içerisinde geleceğe azimle yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken, Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.