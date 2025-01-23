Edirne’de otopark vasfı taşımayan alanların otopark olarak işletilmesinin önüne geçmek için polis bariyerleriyle kapatılan yerler, bugün bariyerlerin kaldırılmasıyla ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldı.

Edirne’de bazı sokaklarda otopark vasfı taşımadığı halde bazı kişiler tarafından otopark olarak işletilmeye başlanmıştı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ortak bir çalışma yürüterek bu alanların tahliyesini gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etrafı bariyerlerle çevrilen otoparklar, yaklaşık 1 aydır kullanılmıyordu. Bu sabah bariyerlerin kaldırılmasıyla, otoparklar ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldı.