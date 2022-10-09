Antalya’nın Kaş ilçesinde "Yöresel Ürünler" etkinliği düzenlendi. Kültürel lezzetlerin yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe tahin yeme yarışması damga vurdu. Kadın ve erkek yarışmacılar, gram altın kazanmak için tahin dolu kapları bitirmeye çalıştılar. Yarışmacılar birinci olabilmek için kaşık kullanmadan tahinleri içerek bitirdiler.

Antalya’nın Kaş ilçesinde "Yöresel Ürünler" etkinliği düzenlendi. Kültürel lezzetlerin yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe tahin yeme yarışması damga vurdu. Kadın ve erkek yarışmacılar, gram altın kazanmak için tahin dolu kapları bitirmeye çalıştılar. Yarışmacılar birinci olabilmek için kaşık kullanmadan tahinleri içerek bitirdiler.

Eski adı “Köyre” olan Gürsu Mahallesi’nde, Kaş Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen etkinlikle ilçede yöresel ürünlerin yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Etkinlikte konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Köyre tahini”ne dikkat çekerek, ilçede Türkiye ve dünya çapında bir ürünün tanıtımı ve pazarlanmasının önemini vurguladı.

İlçede üretim yapan firmalar bulunduğunu kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu firmalar üretilen organik ürünleri internet yoluyla pazarlıyor, dünyanın birçok yerine de sevk ediyor. Yerinden pazarlama, tanıtım çok önemli. Belediye olarak, burada öncü olmaya çalışıyoruz” dedi.

Yaptıkları bazı hizmetlere de değinen Başkan Ulutaş, “Yaklaşık 28 mahallemizde eski okulları restore ederek ya da yeniden yaparak, halkımıza kazandırdık. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerinde istifade edebileceği yerler haline getirdik. Dirgenler’den Ortabağ ve Gürsu’ya gelen yolun da ihalesini Kasım’da yapacağız. İnşallah bu bölgemizi sıcak asfaltla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Atay Uslu da Köyre’nin, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yer olduğunu hatırlatarak, “Etkinliğin yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunu büyüterek, yapmaya devam ederiz.” dedi.

Uslu, bu etkinliklerle buradaki ürünlerin pazarlanması, tanıtılması için yeni bir süreç başladığını belirterek, şunları kaydetti: “Buradaki tahini, pekmezi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürdüm, hediye ettim. Böylesine değerli ürün yelpazesine sahip bir köydeyiz, inşallah bunu iyi değerlendireceğiz. Köye geriye doğru bir göç var, yeniden hareketlenme var, çünkü nar, yaz sebzesi, armut, çitlembik, tarım para ediyor, bundan sonra daha çok edecek. Bunu neden söylüyorum? Dünya artık üretemiyor. Dünyada farklı krizler var, göç krizi, savaş, enerji krizi var, tedarikle ilgili sorunlar var, pandemi geçirdik onun krizleri var. Türkiye, sorunlarımıza rağmen yola devam ediyor. Cumhurbaşkanımız bu krizleri önlemek için gece gündüz çalışıyor.

ve Türklerin yüzyılı olacaktır inşallah” dedi.

Yöresel ürünler ve tahin yeme yarışması yapıldı

Konuşmaların ardından etkinlik bünyesinde vatandaşların katılımıyla yöresel ürünlerle ilgili yarışmalar yapıldı. Yarışmalar sonucunda ’en güzel tarhana yapımı’nda Meşhur Gülşen Akça , “üzüm pekmez”inde Süleyman Ural, “Nerdek”de İlhan Topçu birinciliği elde etti.

“Tahin yeme” yarışmasında ise kadınlarda Hacer Kocakaya, erkeklerde Mehmet Ali Gündoğan birinci oldu. Birincilere ödül olarak, gram altın verildi. Yarış sonrası konuşan Kocakaya, tahinin lezzetli olduğunu, daha çok yemek istediğini dile getirdi.

Etkinlik çerçevesinde yöresel lezzetler üzüm pekmezi, nar ekşisi, eski usül tarhana, zeytin çıtlatma ve dövme ayran yapıldı. Kurulan stantlarda sergilenen yöresel ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlik, sanatçı Ayşe Dinçer’in verdiği konserle tamamlandı. Programda sahne alan nam-ı diğer “Ankaralı Ayşe” birbirinden hareketli parçalarını seslendirdi. Sevilen sanatçıyı çevre ilçelerden ve mahallelerden dinlemek için gelen müzikseverler konser boyunca yalnız bırakmadı.

Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, Gürsu Mahallesi Muhtarı Eyüp Armutçu ve üreticiler de katıldı.