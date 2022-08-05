Gemi, onay alınmasının ardından Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na hareket edecek.

Heyet, saat 06.45’te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulunmaya başladı. Denetimin yaklaşık bir saat süreceği öğrenildi.

Gemiyi denetlemek için Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu’ndan hareket etti.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna’ya gidecek "Flormar S" isimli boş gemide denetim yapmaya başladı.

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