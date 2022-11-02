Rusya, geçtiğimiz günlerde tahıl koridorunda gemilerin sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tahıl koridorunda tekrar sevkiyata başlandığını duyurdu. Kirişci paylaşımında, “Tahıl koridorunda kesintiye uğrayan tahıl sevkiyatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden başlamıştır. Türkiye, gıda arz güvenliğinin teminatı ve mazlum milletlerin ümidi olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorunda yeniden sevkiyata başlandığını duyurdu.

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