Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, yağışların düşük olması kuraklığa neden oldu. Yağışların geçen yıla oranla yüzde 40 oranında düştüğünü kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Kıraç alanlardaki belli bir bölgelerimizde tohumlarda çürüme ve tarlalarda seyrekleşme gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde ve önümüzdeki dönemlerde kar yağışı ve arkasından yağmurlar gelirse, hububat bu açığı kapatır" dedi.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, yağışların düşük olması kuraklığa neden oldu. Yağışların geçen yıla oranla yüzde 40 oranında düştüğünü kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Kıraç alanlardaki belli bir bölgelerimizde tohumlarda çürüme ve tarlalarda seyrekleşme gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde ve önümüzdeki dönemlerde kar yağışı ve arkasından yağmurlar gelirse, hububat bu açığı kapatır" dedi.

Konya Ovası’nda, 2022 yılı hasat sezonunda hububat rekoltesi yaklaşık 2 buçuk milyon tonun üzerinde olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla oranla yağışlarda ova genelinde son 4 aylık dönemde, yüzde 40’lık gibi ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz üretim dönemine göre ise bu yıl hububat ürün ekiminde artış oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, çiftçilerin tarlaya ektiği ürünlerin 4 aylık periyodunda yağışlardaki ciddi oranda düşüşün yaşanması beraberinde tohumlarda da bazı sorunları getirdiğini söyledi. Burak Kırkgöz, "Hububat alanlarında ekilişinde artış vardı ama Ekim ayından sonra bir nebze yağış aldık, daha sonrasında yağışların arkası kesildi. Hububat alanları da Konya bölgesinde büyük bir alanlık kısmı ise kıraç alandan oluşuyor. Kıraç alanlarındaki hububatlarda yağışların olmaması tohum kayıplarına neden oldu. Çiftçimiz şuanda dört gözle yağışın yağmasını bekliyor. Özellikle kar yağışı Konya ovasında çok önemli daha sonrasında yağacak yağışlarda çok önemli" dedi.

"Tohumlarda çürüme ve tarlalarda seyrekleşme gözlemliyoruz"

Sulanan alanlarda herhangi bir sorun olmadığını anlatan Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Sulu alanlardaki ürünleri çiftçiler kendi imkanlarıyla sulayarak tohumları çıkarttı. Ama kıraç alanlardaki belli bir bölgelerimizde tohumlarda çürüme ve tarlalarda seyrekleşme gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde ve önümüzdeki dönemlerde kar yağışı ve arkasından yağmurlar gelirse, hububat bu açığı kapatır. Hububat ürünleri kardeşlenerek büyüyen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

"4 aylık periyoda baktığımızda yüzde 40’lık bir yağış düşüşü var"

Geçtiğimiz yıla göre yağış oranlarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını kaydeden Kırkgöz, "İnşallah yağmur yağar, ovada ciddi anlamda kuraklık yaşıyoruz. 4 aylık periyoda baktığımızda yüzde 40’lık bir yağış düşüşü var. Tabi bizim bu duruma yapacağımız pek fazla bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz tek şey suyun tasarruflu kullanılması. Konya bölgesindeki çiftçimiz bu konuda bilinçli, yer altı su kaynaklarının idareli kullanılması konusunda. İlerleyen dönemlerde bunu daha dikkatli yapmaları, daha dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü su kaynaklarımız sınırsız değil. Yılların bazen bu şekilde kurak geçtiği dönemlerde, su sıkıntıları gündeme geliyor. Özellikle bu yıl bu konulara biraz daha dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl çiftçilerimizden tek beklentimiz suyu kısıtlı ve tasarruflu kullanmaları"

Sulama yapan çiftçilere seslenen Başkan Burak Kırkgöz, "Sulama yaparken, bitkinin ne kadar su ihtiyacının bilerek ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadar suyu zamanında vermeleri çok önemli. Çünkü hububatın yanında Konya Ovasında yeşil mahsulde ciddi anlamda ekiliyor, özellikle mısır ve pancar üretimi. Bu ürünlerde suyu çok tüketen ürünler. Bu ürünleri sulama yaparken, bölgesindeki ziraat mühendisi meslektaşlarımıza sorarak bitkinin ne zaman suya ihtiyaç duyduğunu, hangi aralıklarla sulaması gerektiğini sorarlarsa su tüketimi konusunda da tasarrufa gitmiş oluyoruz. Gereksiz, ihtiyaç olmadığı dönemlerde fazla suyun verilmesi bitkiye herhangi bir artısı yok aksine bazı yerlerde, bazı bölgelerde suyun fazla verilmesi bitkilerin kök çürüklüğü hastalıklarına neden oluyor. Bu yıl çiftçilerimizden tek beklentimiz suyu kısıtlı ve tasarruflu kullanmaları ve suya toleranslı bitkilere biraz daha önem vermeleri" diye konuştu.