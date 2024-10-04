Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, Türk güreşini kalkındırmaya, camiayı birleştirme adına yan yana olduklarını söyleyerek, "Bu anlamda da birbirimizi destekliyoruz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar Yiğit’i ziyaret etti. Balıkesir’de bir araya gelen şampiyon güreşçiler, Akgül’e destek oldu.

Yasemin Adar Yiğit ile Rıza Kayaalp’in güreş camiasını birleştirebilecek isimler olduğuna inandığını belirten Taha Akgül, 3 şampiyon olarak bir araya geldiklerini ifade etti. Akgül, "Nasıl ki dünya finallerinde ülkemizi hep beraber temsil ettiysek, şimdi de yöneticilik anlamında inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben federasyon başkan adayıyım. İnşallah Rıza ve Yasemin, bizlerle beraber camiamızı birleştirme adına çok önemli rol oynayacaklar. Yasemin kadınlar güreşinde ilklerin kadını oldu ve rekorlar kırdı, dünya güreş tarihine geçti. Rıza Kayaalp grekoromen güreşlerde rekorlar kırdı ve dünya güreş tarihine geçti. Yine aynı şekilde ben ise serbest güreşte. 3 ağırsıklet kol kola verdik. Türk güreşini kalkındırma, camiamızı birleştirme adına yan yanayız, kol kolayız. Bu anlamda da birbirimizi destekliyoruz. Sağ olsun Yasemin’e de ’Bize destek ol’ dediğimizde, ’Çıktığınız yolda sizlere inanıyorum ve ben de sizleri destekliyorum’ dedi. Bundan sonra da inşallah her zaman Türk güreşi için birlikte hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yasemin Adar Yiğit: "Camiamızın birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var"

Taha Akgül ile takım arkadaşı olduklarının altını çizen Yasemin Adar Yiğit, aynı jenerasyondan geldiklerini dile getirerek, "Takım arkadaşımız olan Taha Akgül’ün güreş federasyon başkanı aday olarak kendisi açıkladığı andan itibaren biz 3 ağırsıklet olarak Rıza, ben ve Taha Akgül bir aradayız. Elimden geldiğince, bu başkan adaylığı sürecinde yanında olmaya çalışıyorum. Sağ olsun kendisi de Balıkesir’e bizleri ziyarete geldi. Sonuçta biz 3 ağırsıklet dünya güreşinde söz sahibiyiz. İstiyoruz ki federasyon başkanlığı adaylığında Akgül’ün yanında olup, onu destekleyeceğiz. Camiamızın birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bunu da sağlayabilecek tek kişi olarak da onu görüyorum. Çıktığı bu yolda Allah utandırmasın. Bizler de Taha’yı destekleyerek gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.