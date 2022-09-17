Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, kazandığı altın kemerle uyuyacağını belirterek, "Dünya Güreş Birliği, ’Eski kral geri döndü’ başlığı attılar. Hep zirveye güreştim ama kıl payı galibiyetleri kaçırıyordum ama bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım" dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, kazandığı altın kemerle uyuyacağını belirterek, "Dünya Güreş Birliği, ’Eski kral geri döndü’ başlığı attılar. Hep zirveye güreştim ama kıl payı galibiyetleri kaçırıyordum ama bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım" dedi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u 6-2 yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu. Madalya ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan milli güreşçi, "2017 ve 2019’da finalde Gürcü rakibime son saniyelerde kaybettim. Şu an benim 5 dünya şampiyonluğum olabilirdi ama nasip değilmiş. 2017 ve 2019’da çok dramatik bir şekilde kaybettim. 7 yıllık araya iki dünya şampiyonluğu daha sığdırabilirdim. Aslında ben dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat şampiyonu da oldum. 2014, 2015 ve 2016’da üst üste dünyanın zirvesine çıktım. Ondan sonraki süreçte Avrupalarda hep şampiyon oldum, iyi rakipleri, ezeli rakipleri yendim. Gürcü rakibimi Avrupa şampiyonlarında yendim, dünya şampiyonlarında hep son saniyelerde maçı verdim. 2017 ve 2019’da son 5 saniye kala öndeyken maç verdim. Bu şekilde iki dünya şampiyonluğu gitti, aslında 5 şampiyonluğum olabilirdi ama hamdolsun 2022 yılına geldim, 32 yaşındayım. Tüm rakiplerime ezici bir üstünlükle galip gelerek üçüncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 2014 ilk madalyamdı o değerliydi, 2015’te Las Vegas’ta tüm rakiplerimi 10-0 yenerek şampiyon olmuştum o da çok ayrıydı benim için. Bu üçüncüsü 7 senenin ardından geldiği için tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrı bir yeri var. (Altın kemerini göstererek) Bugün bununla beraber uyuyacağım. Tekrar altın kemeri almayı çok istiyordum. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Çalıştım, çabalım ve gerçekten iyi hazırlandım. İyi hazırlandığım için de yaradan benim işimi rast getirdi rakiplerime üstünlüğü kurarak rahat bir şekilde şampiyon oldum" diye konuştu.

"Bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım"

2024 Paris Olimpiyatları öncesinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olarak rakiplerine gözdağı veren Akgül, "Dünya Güreş Birliği, ’Eski kral geri döndü’ başlığı attılar. Hep zirveye güreştim ama kıl payı galibiyetleri kaçırıyordum ama bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım. Olimpiyata da bir şey kalmadı. 1,5 yıl sonra olimpiyatlar geliyor. Hatta seneye elemeler başlıyor. Seneye Dünya Şampiyonası daha önemli. Ben şampiyonlukların peşinden çalışmayı bırakmadan devam eden bir insanım" şeklinde konuştu.

"Benim için çifte düğün oldu"

Şampiyonluğu nişanlısı Bianka’ya armağan eden milli güreşçi, "Şimdi düğünüm var. Bir hafta sonra evleneceğim inşallah. Buradan nişanlıma da gerçek altın hediyesini götürüp boynuna takacağım. Ona armağan ediyorum. Kendisiyle görüştüm, ailesiyle beraber izlemişler. O bana hep ‘Birinci olacaksın’ dedi. Onunla beraber hamdolsun 3 altın madalya kazandım. Düğünüme bir hafta var, ona armağan ediyorum. Düğünüme de bütün sevenlerimizi bekliyoruz. Benim için çifte düğün oldu. Hem dünya şampiyonluğu hem de düğünümüzü beraber kutlayacağız inşallah" dedi.

"2024 Paris Olimpiyatları’ndan sonra kariyerimi zirvede noktalamak istiyorum"

Güreşin ağır spor olduğunu ifade eden 31 yaşındaki güreşçi, "Performans sporu. Başarılı olabilmek için çok çalışıyorum. Sürekli sakatlıklarla uğraşıyoruz, performans sporu olduğu için rakibimizle sürekli kontak halindeyiz. O yüzden çok zorlanıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’ndan sonra güreş kariyerimi zirvede, olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak istiyorum. Yaşım da 34 oluyor. Ondan sonra daha da büyük hedeflerim var. Orası bitsin, önüme bakacağım. Ondan sonra ne olur bakacağım. Ona göre kariyerimi şekillendireceğim ama zirvede bırakmak istiyorum. Bugün final maçım var. Moğollu rakibimi küçümsemiyorum ama daha önce yendiğim bir rakipti. O kadar stresliydim ki o stresten dolayı maçta yoruldum. Önceki günün de yorgunluğu vardı. Rakibimi de çok tebrik ettim. Kendisi sürekli ikili kampa gelmek istedi ama maalesef bunu başaramadık. 4 ay boyunca resmi yazışmalar da yapıldı ama maalesef ikili kampımız olmadı. Kendisi sürekli bana bunu dile getirdi. Ben de ona bazı sıkıntıları anlattım. Üzüldüm bu konuda da. İnşallah kendisini kulübümde ağırlayacağım. Kulübümle beraber antrenmanlar yapacağım. Özellikle benimle çalışmayı istiyorlar" açıklamasında bulundu.

"Böyle bir cevap vermek istedim"

Yarı finalde İranlı Amir Zare’yi mağlup ettik sonra yaptığı taç ve kemer hareketlerinin hatırlaması üzerine Taha Akgül, "Tarzım da değil. Gürcü sporcu ile yıllardır ezeli rekabet halindeyiz. En son olimpiyatta o da ben de ABD’li sporcuya kaybettik. Ama onun kazanmasını istiyordum. Gerçekten biz kazandığımız müsabakalardan sonra birbirimizi tebrik ettik. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlarımızı bitirdik. Taçkın hareketlerde bulunmadık. Fair-play içerisinde yaptık. Gürcü, sporcu hep bu halimle tebrik ederim. Maçtan önce geldi, ‘Senin kazanmanı istiyorum’ dedi. İranlı sporcu 2021’de Oslo’daki Dünya Şampiyonası’nda biz de şampiyonuz, ben hiç yapmadım öyle kral hareketi, taç hareketi. 2021’de yanlış tavır sergilediğini düşünüyorum. Ben ona cevap olsun diye yaptım. 2021 Dünya Şampiyonası’na hazır gitmemiştim. Tatilden çıktım, Oslo’ya gittim. Bunun onun rövanşıydı. Çok iyi hazırlandım. Final maçım olduğunu biliyordum. Çünkü geçen yılın dünya şampiyonu ve favori isimle yaptım. Son saniyelerde gelmesi sevincimi daha da arttırdı. Çünkü zor geçti müsabaka. Böyle bir cevap vermek istedim. Bunu planlamıştım. Ona yaptığı hareketi yakıştırmadığı için ben de o hareketi yaptım. Aslında benim de tarzım değil" diyerek sözlerini tamamladı.